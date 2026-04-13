به گزارش خبرنگار مهر، هادی نوریان، بعد از ظهر دوشنبه،از ادامه روند اسکان اضطراری خانوارهای آسیب‌دیده از حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در محله قلعه‌میر بهارستان خبر داد و گفت: تاکنون شش خانوار دیگر در قالب این طرح اسکان یافته‌اند.

نوریان با اعلام این مطلب افزود: در پی تخریب منازل مسکونی در محله قلعه‌میر بر اثر حملات دشمن، عملیات اسکان اضطراری خانوارهای آسیب‌دیده با اولویت تأمین سرپناه موقت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش مؤثر جهادگران و خیرین بهارستان در این فرآیند تصریح کرد: مجموعه اقدامات امدادی با مشارکت خیرین محلی انجام شده و شرایط اولیه برای استقرار این خانوارها فراهم گردیده است.

نوریان که در پایان با قدردانی از همدلی شهروندان بهارستان خاطرنشان کرد: در شرایط سخت کنونی، همبستگی مردمی و یاری‌رسانی خیرین نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آلام آسیب‌دیدگان دارد و این روند تا تأمین کامل سرپناه پایدار ادامه خواهد یافت.