به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی،در جلسه مدیریت بحران بهارستان، با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت ساکنان خسارتدیده اظهار داشت: اولویت نخست ما تأمین اسکان امن و مناسب برای خانوادههایی است که واحدهای مسکونیشان آسیب دیده است. دستگاههای اجرایی باید با مساعدت خیرین، بدون وقفه شرایط اسکان موقت را فراهم کنند.
وی در تشریح مراحل بعدی ساماندهی افزود: پس از استقرار کامل خانوارها، عملیات ترمیم اولیه شامل نصب شیشههای پنجرههای آسیبدیده آغاز خواهد شد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. در گام بعد، فرایند بازسازی و مرمت واحدهای مسکونی و تجاری بر اساس ارزیابیهای فنی انجام میشود.
فرماندار بهارستان با قدردانی از حضور دستگاههای امدادی، نیروهای خدمات شهری و گروههای جهادی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان مجموعههای مختلف، سرعت عمل در رسیدگی به مناطق آسیبدیده را افزایش خواهد داد و این موضوع برای ما یک ضرورت جدی است.
گفتنی است پس از پایان جلسه، فرماندار بهارستان و اعضای کارگروه مدیریت بحران با حضور در سطح محله قلعهمیر، از نقاط آسیبدیده بازدید کرده و روند ارزیابی میدانی را مورد بررسی قرار دادند.
