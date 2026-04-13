به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله حسین نوری همدانی در حمایت از نیروهای مقاومت به‌ویژه حزب الله لبنان و محکومیت دستگیری و آزار شیعیان توسط حکام منطقه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با تسلیت شهادت حضرت امام جعفر صادق «علیه السلام» در این ایام که دشمن صهیونیستی و آمریکا جنایتکار به ایران اسلامی حمله نمود، همزمان به ملت مظلوم لبنان هجمه وحشیانه داشته و عده‌ای از این عزیزان را شهید و مجروح نمود.

لازم است همه آزادیخواهان این جنایت را محکوم نموده و از نیروهای مقاومت خصوصاً حزب الله عزیز حمایت نمایند و مردم لبنان بدانند ما در کنار آنها هستیم.

از طرفی اخباری مبنی بر سختگیری شیعیان در کشورهای اسلامی منطقه می‌رسد.

ما به حکام این کشورها توصیه می‌کنیم دست از تبعیت استکبار و صهیونیست بردارند و به فکر عزت ملت خود باشند و به این سختگیری و دستگیری‌ها پایان دهند و به فکر امت واحده اسلام عزیز باشند.

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ