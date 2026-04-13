۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

دومین پهپاد اوربیتر در تور صیادان بوشهری

بوشهر- صیادان بوشهری یک پهپاد دیگر اوربیتر رژیم صهیونیستی را با تور خود صید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای دومین بار در روزهای اخیر، یک پهپاد انتحاری اوربیتر ایکس متعلق به رژیم صهیونیستی در تور صیادان بوشهری گرفتار شد.

این‌گونه پهپادها به دلیل ساختار ویژه و وزن کم بعد از سقوط در آب شناور می‌مانند.

