دومین پهپاد اوربیتر در تور صیادان بوشهری

به گزارش خبرگزاری مهر، برای دومین بار در روزهای اخیر، یک پهپاد انتحاری اوربیتر ایکس متعلق به رژیم صهیونیستی در تور صیادان بوشهری گرفتار شد.
اینگونه پهپادها به دلیل ساختار ویژه و وزن کم بعد از سقوط در آب شناور میمانند.
بوشهر- صیادان بوشهری یک پهپاد دیگر اوربیتر رژیم صهیونیستی را با تور خود صید کردند.
