۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

خسارت طوفان به ۱۳ تیر انتقال برق روستای حاجی آباد زرین

خسارت طوفان به ۱۳ تیر انتقال برق روستای حاجی آباد زرین

یزد - مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: طوفان موجب خسارت به ۱۳ تیر انتقال برق روستای حاجی آباد زرین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی از خسارات ناشی از طوفان عصر دیروز در روستای حاجی آباد زرین اردکان بازدید کرد.

وی با اشاره به سابقه این طوفان‌ها اظهار داشت: این حادثه در فاصله ۳۵ کیلومتری روستای حاجی آباد زرین رخ داد که موجب آسیب به ۱۳ تیر انتقال برق و قطع برق منازل این روستا شد.

بالاکتفی ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، شرکت توزیع برق، فرمانداری اردکان و بخشدار خرانق در کوتاه ترین زمان برق روستا از طریق دیزل ژنراتور تامین شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان ضمن قدردانی از تلاش های عوامل اتفاقات شرکت توزیع برق افزود: هم اکنون تیم های شرکت توزیع برق در حال تامین سیم و رفع ایراد هستند و امیدواریم تا ساعاتی این مشکل برطرف شود.

کد مطلب 6800304

