  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

پیکر پاک شهید جنگ رمضان در هشتبندی هرمزگان تشییع می‌شود

هشتبندی- پیکر پاک شهید جنگ رمضان همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در هشتبندی هرمزگان تشییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید سرافراز جنگ تحمیلی رمضان ناو استوار دوم علیرضا عسکری راس ساعت ۱۵:۰۰ فردا سه شنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع ) با حضور مردم انقلابی بخش توکهور وهشتبندی برگزار می‌شود.

این مراسم از چهار راه مرحوم آیت الله رئوفی به سمت صحن مسجد جامع هشت‌بندی برگزار می‌شود.

پیکر پاک شهید پس از تشییع حماسی بر دستان مردم انقلابی در قطعه شهدا جنگ تحمیلی رمضان بهشت زهرای هشتبندی در جوار شهید سرافراز علی عزیزی خاکسپاری خواهد شد.

از عموم مردم انقلابی بخش توکهور وهشتبندی دعوت بعمل می آید در آئین تشییع پیکر پاک شهید مظلوم جنگ رمضان و مراسم عزاداری حضرت امام جعفر صادق (ع) حضور بهم رسانند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها