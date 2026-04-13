به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید سرافراز جنگ تحمیلی رمضان ناو استوار دوم علیرضا عسکری راس ساعت ۱۵:۰۰ فردا سه شنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع ) با حضور مردم انقلابی بخش توکهور وهشتبندی برگزار میشود.
این مراسم از چهار راه مرحوم آیت الله رئوفی به سمت صحن مسجد جامع هشتبندی برگزار میشود.
پیکر پاک شهید پس از تشییع حماسی بر دستان مردم انقلابی در قطعه شهدا جنگ تحمیلی رمضان بهشت زهرای هشتبندی در جوار شهید سرافراز علی عزیزی خاکسپاری خواهد شد.
از عموم مردم انقلابی بخش توکهور وهشتبندی دعوت بعمل می آید در آئین تشییع پیکر پاک شهید مظلوم جنگ رمضان و مراسم عزاداری حضرت امام جعفر صادق (ع) حضور بهم رسانند.
نظر شما