۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

شهادت ناواستوار دوم علیرضا عسکری به دست تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی

هشتبندی- بخشدار توکهور وهشتبندی گفت: ناو استوار دوم علیرضا عسکری به دست تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی به شهادت رسید.

حیدر غریب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه عنوان کرد: در ادامه تجاوزگری های آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به ایران اسلامی بخش توکهور و هشتبندی شهید دیگری را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد.

وی افزود: در پی حمله تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی به استان بوشهر ناو استوار دوم علیرضا عسکری از نیروهای جوان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به فیض شهادت نائل آمد و به خیل عظیم همرزمانش شهیدش پیوست.

غریب زاده تصریح کرد: شهید عسکری متاهل و اهل روستای چراغ آباد جنوبی بخش توکهور وهشتبندی است.

بخشدار توکهور و هشتبندی خاطرنشان کرد: زمان تشییع پیکر پاک این شهید سرافراز جنگ تحمیلی رمضان متعاقباً اعلام می گردد.

