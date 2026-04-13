به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان گلستان با حضور وبیناری مسئولان و اعضای کمیتههای اطلاعرسانی شهرستانها برگزار شد و در آن بر آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات و ضرورت ارتقای اطلاعرسانی تأکید شد.
در این نشست، سید صادق شیرنگی با قدردانی از همراهی مردم در صحنههای مختلف اظهار کرد: همدلی میان مردم، دولت و نیروهای مسلح موجب خنثی شدن توطئههای دشمنان شده و این انسجام، از مهمترین سرمایههای کشور به شمار میرود.
دبیر ستاد انتخابات استان گلستان با تأکید بر برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمان مقرر افزود: بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در ستاد انتخابات کشور، هیچگونه بحثی درباره تعویق انتخابات مطرح نیست و این فرآیند طبق برنامه زمانبندی قانونی برگزار خواهد شد.
در ادامه این جلسه، مرتضی قندهاری، رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان، از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: اقدامات گستردهای در حوزه اطلاعرسانی، بررسی نقاط ضعف فعالیت کمیتههای شهرستانی و همچنین فضاسازی مناسب در سطح شهرها و روستاها انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت امیدآفرینی و افزایش مشارکت مردمی اظهار کرد: فرآیندهای اطلاعرسانی از مسیرهای مختلف در حال انجام است تا زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.
گفتنی است در این جلسه، کمیتههای اطلاعرسانی شهرستانهای استان نیز بهصورت ویدئوکنفرانس حضور داشتند و به ارائه دیدگاهها و گزارشهای خود پرداختند.
