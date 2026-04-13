۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

انتخابات شوراها فقط در مشهد تمام الکترونیک برگزار می شود

مشهد- دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: مطابق آخرین تصمیم ستاد انتخابات کشور برگزاری انتخابات شوراها فقط در حوزه انتخابیه مشهد به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم ساقی اظهار کرد: تاکنون تصمیم دیگری برای برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شوراهای شهری در استان به خصوص در شهرهای بزرگ اتخاذ نشده لذا بر این اساس انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در همه ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و ۲ هزار و ۵۶۷ حوزه انتخابیه روستایی خراسان رضوی به جز شهر مشهد نیمه الکترونیک برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی ادامه داد: براساس تبصره چهار ماده ۳۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید شده است می توانند تا ۱۵ روز به موعد برگزاری انتخابات یعنی ۲۷ فروردین ماه در صورت تمایل حوزه انتخابیه خود را تغییر دهند.

وی گفت: متقاضیان می توانند در همان شهرستان مبدا ثبت نام، درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود از شهر به شهر، روستا به روستا و یا از شهر به روستا و بالعکس به همراه مدارک مورد نیاز به هیات اجرایی انتخابات در مبدا ثبت نام تحویل دهند و این فرایند نیاز به ثبت نام مجدد ندارد.

کد مطلب 6800296

