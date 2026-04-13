به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتیراد ظهر دوشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به برگزاری یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور، همه دستگاههای اجرایی باید با دقت و حساسیت، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه را فراهم کنند.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشتماه افزود: در این دوره، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در استان برگزار خواهد شد و هماهنگی و انسجام خوبی میان هیئتهای اجرایی و نظارت در این زمینه وجود دارد.
معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات در استان انجام شده و فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات آمادگی کامل برای اجرای فرآیندها دارند.
شرافتیراد با اشاره به آغاز روندهای قانونی انتخابات خبرگان رهبری گفت: فرایندهای اجرایی طبق زمانبندی اعلامشده در حال انجام است و تبلیغات نامزدها نیز در چارچوب قانون و از زمان مقرر آغاز خواهد شد.
وی با تأکید بر اصل بیطرفی مجریان انتخابات تصریح کرد: تمامی مسئولان، کارکنان دستگاههای اجرایی، اعضای هیئتهای نظارت و اجرایی و مدیران باید در طول فرایند انتخابات از هرگونه جانبداری به نفع یا ضرر نامزدها خودداری کنند.
معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی افزود: استفاده از امکانات دولتی، نهادهای عمومی و رسانههای وابسته به بودجه عمومی برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و باید بهصورت برابر در اختیار همه نامزدها قرار گیرد.
شرافتیراد ادامه داد: دستگاههای نظارتی و کمیسیون بازرسی انتخابات با حضور استاندار، رئیسکل دادگستری، نماینده شورای نگهبان و سایر اعضا بر روند اجرای قانون نظارت دقیق خواهند داشت.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: فرآیندهای مربوط به این انتخابات نیز نهایی شده و تبلیغات نامزدها در بازه قانونی تعیینشده آغاز خواهد شد.
معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: انتظار میرود همه مجموعهها با تأمین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز، در برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و باشکوه در استان نقشآفرینی کنند.
