تأکید بر مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۱ اردیبهشت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی عصر دوشنبه در ششمین جلسه ستاد انتخابات استان کردستان با قدردانی از تلاش اعضای این ستاد، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و تحولات اخیر، مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش‌رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در حوزه شوراهای شهری ۹۹۱ داوطلب تأیید صلاحیت نهایی شده‌اند و در بخش شوراهای روستایی نیز ۷ هزار و ۷۶۳ داوطلب مجوز حضور در رقابت‌ها را دریافت کرده‌اند که با بررسی اعتراضات احتمالی، این آمار قابل افزایش خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: از این پس باید از تمامی ظرفیت‌ها از جمله رسانه‌ها، سمن‌ها و مجموعه‌های اجرایی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استفاده شود.

وی با اشاره به آمادگی اجرایی انتخابات گفت: عوامل اجرایی شعب اخذ رأی در شهرستان‌های استان تعیین شده‌اند و از نظر امنیتی نیز مشکلی وجود ندارد.

ورمقانی با بیان نحوه برگزاری انتخابات تصریح کرد: به دلیل شرایط ایجاد شده، امکان برگزاری کامل الکترونیکی انتخابات فراهم نیست، اما از ۳۰ فرآیند انتخاباتی، ۲۸ فرآیند از جمله احراز هویت به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و رأی‌گیری و شمارش آرا به‌صورت دستی خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به آمار شعب اخذ رأی خاطرنشان کرد: در انتخابات ۱۱ اردیبهشت، یک هزار و ۲۶۲ شعبه اخذ رأی در استان فعال خواهد بود که شامل ۷۲۴ شعبه ثابت و ۵۳۸ شعبه سیار در مناطق شهری و روستایی است.