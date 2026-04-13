داداشی: دامپزشکی جایگاه متمایزی در زنجیره امنیت غذایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر دوشنبه در دیدار با با مدیرکل دامپزشکی گیلان در این دیدار ضمن تقدیر از زحمات و تمهیدات دامپزشکی استان و همکاران، اظهار کرد: دامپزشکی با عملکرد مطلوب، جایگاه متمایزی در زنجیره امنیت غذایی پایدار دارد.

وی با اشاره به شرح خدمات حاکمیتی و سلامت‌محور دامپزشکی و لزوم نگاه ساختارمند به این دستگاه، افزود: مصمم هستیم با استفاده از ظرفیت مجلس و هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌های مرتبط، به ارتقاء دامپزشکی کمک کنیم.

پشتیبانی نمایندگان باعث دلگرمی سربازان گمنام سلامت است

«هادی بابایی» مدیرکل دامپزشکی گیلان نیز در این دیدار به تبیین اقدامات، گزارش عملکرد و تلاش‌های مجموعه دامپزشکی استان در حوزه تسهیل و تسریع واردات و صادرات کالاهای مرتبط و برقراری امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه پرداخت.

بابایی تصریح کرد: «شتیبانی و همراهی نمایندگان مردم، باعث دلگرمی و انسجام سربازان گمنام عرصه بهداشت و سلامت جامعه در انجام مطلوب مأموریت‌های حساس خود می‌گردد.

در این دیدار، تشریح فعالیت‌های دامپزشکی در حوزه‌های مختلف، تسهیل صادرات و واردات محصولات مرتبط در پست قرنطینه مرزی شهرستان آستارا، تبیین جایگاه دامپزشکی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی پایدار، صیانت از سرمایه‌های دامی، رویکرد دامپزشکی در تأمین سلامت و بهداشت عمومی جامعه و تقویت زیرساخت‌ها و اعتبارات دامپزشکی از مهمترین محورهای گفتگو بود.

گفتنی است؛ در پایان این دیدار، داداشی با اهدای لوحی از زحمات و تمهیدات مدیرکل دامپزشکی گیلان در برقراری امنیت و سلامت غذایی مردم و صیانت از سرمایه‌های دامی استان تقدیر به عمل آورد.