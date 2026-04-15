نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر جو ناپایدار طی بعدازظهر روز سهشنبه تا اوایل صبح روز چهارشنبه در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی روز سهشنبه بتدریج افزایش ابر و در ساعتهای بعدازظهر از شمال غرب و غرب خراسان شمالی، بارشهای رگباری همراه با رعدوبرق شروع خواهد شد و بتدریج در اوایل شب در پارهای از مناطق بهویژه نیمه شمالی به فعالیت خود همراه با افزایش باد لحظهای ادامه خواهد داد.
وی در ادامه افزود: با توجه به رگباری بودن بارشها، آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نخواهد بود.
داداشی تصریح کرد: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده جو پایدار است و پدیده غالب وزش باد و آسمان در اکثر ساعتها قسمتی ابری خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی تا صبح روز شنبه، ماندگاری هوای سرد شبانه بهویژه در شرق و شمال شرق و همچنین ارتفاعات خراسان شمالی قابل انتظار خواهد بود.
