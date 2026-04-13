برگزاری محفل شعر «ققنوس» در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه هفته هنر انقلاب اسلامی، شهرکرد میزبان محفل شعر «ققنوس» شد؛ آیینی ادبی و معنوی که شاعران برجسته چهارمحال و بختیاری با سروده‌های خود، پژواک صدای مقاومت و ایثار ملت ایران را زنده کردند. این رویداد در پاسداشت یاد شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید برگزار شد و جلوه‌ای از هم‌صدایی نسل‌های شعر انقلاب را به نمایش گذاشت.

احسان قائدی، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، در سخنان خود با تجلیل از جایگاه هنر متعهد و انقلابی گفت:هنرمندان این سرزمین از نخستین لحظات شکل‌گیری حوادث جنگ رمضان هم‌پای ملت ایستادند و با زبان شعر و تصویر، روایت‌گر حقیقت مقاومت شدند. هنر این خطه ریشه در غیرت و ایمان مردمی دارد که هرگز از آرمان‌های انقلاب جدا نشده‌اند.

وی افزود : محفل شعر ققنوس فرصتی برای نمایش پویایی ادبیات مقاومت بود و آثاری که خوانده شد، نشان داد شعر امروز همچنان در امتداد شعر حماسه و ایمان حرکت می‌کند.

قائدی یاد آور شد: ادبیات مقاومت نه‌تنها زنده است، بلکه در هر نسل، رنگی تازه و پیوندی عمیق‌تر میان شعر و تجربه زیسته مردم می‌آفریند.

در ادامه، شاعرانی چون ، احمد رفیعی وردنجانی، نگار رفیعی وردنجانی، سید مرتضی هاشمی، احمدرضا الیاسی،محسن عبدی‌پور، ذوالفقار علیخانی، پریسا مصلح، تقی سلیمی، رضوان علایی، سید هادی حسینی، داود رحیمی، محمدطاها شفاعتی‌فر،موسی رئیسی، زهرا رفیعی و فرشته محمدی تازه‌ترین سروده‌های خود را در فضای مقاومت، شهادت و حماسه خواندند.

محفل «ققنوس» با استقبال چشمگیر شاعران، نویسندگان و علاقه‌مندان ادبی برگزار شد و به گفته مسئولان حوزه هنری، قرار است چنین محافل ادبی به بستری پایدار برای تربیت نسل تازه شاعران انقلاب و تولید روایت‌های هنرمندانه از وقایع معاصر تبدیل شود.