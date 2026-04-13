برگزاری محفل شعر «ققنوس» در چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، همزمان با فرارسیدن هفته هنر انقلاب اسلامی، شهرکرد، میزبان رویداد ادبی «محفل شعر ققنوس» بود؛ محفلی که همچون نماد اسطورهایاش، از خاکستر حوادث و رنجها برخاست تا از عشق، مقاومت و ایمان بخواند. این آیین، با حضور جمعی از شاعران پیشکسوت و جوان استان در حوزه هنری استان برگزار شد.
احسان قائدی، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، در سخنان خود با تجلیل از جایگاه هنر متعهد و انقلابی گفت:هنرمندان این سرزمین از نخستین لحظات شکلگیری حوادث جنگ رمضان همپای ملت ایستادند و با زبان شعر و تصویر، روایتگر حقیقت مقاومت شدند. هنر این خطه ریشه در غیرت و ایمان مردمی دارد که هرگز از آرمانهای انقلاب جدا نشدهاند.
وی افزود : محفل شعر ققنوس فرصتی برای نمایش پویایی ادبیات مقاومت بود و آثاری که خوانده شد، نشان داد شعر امروز همچنان در امتداد شعر حماسه و ایمان حرکت میکند.
قائدی یاد آور شد: ادبیات مقاومت نهتنها زنده است، بلکه در هر نسل، رنگی تازه و پیوندی عمیقتر میان شعر و تجربه زیسته مردم میآفریند.
در ادامه، شاعرانی چون ، احمد رفیعی وردنجانی، نگار رفیعی وردنجانی، سید مرتضی هاشمی، احمدرضا الیاسی،محسن عبدیپور، ذوالفقار علیخانی، پریسا مصلح، تقی سلیمی، رضوان علایی، سید هادی حسینی، داود رحیمی، محمدطاها شفاعتیفر،موسی رئیسی، زهرا رفیعی و فرشته محمدی تازهترین سرودههای خود را در فضای مقاومت، شهادت و حماسه خواندند.
محفل «ققنوس» با استقبال چشمگیر شاعران، نویسندگان و علاقهمندان ادبی برگزار شد و به گفته مسئولان حوزه هنری، قرار است چنین محافل ادبی به بستری پایدار برای تربیت نسل تازه شاعران انقلاب و تولید روایتهای هنرمندانه از وقایع معاصر تبدیل شود.
