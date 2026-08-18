به گزارش خبرنگار مهر، پوریا حسینخانزاده، دریافتکننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، درباره شرایط این تیم پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: خدا را شکر شرایط خوب است و امروز آخرین تمرین تیم ملی قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیاست. امیدوارم با بازیهای تدارکاتی که پیش رو داریم، بتوانیم به صد درصد آمادگی برسیم و بهترین نتیجه را در مسابقات قهرمانی آسیا کسب کنیم.
وی درباره انتخاب امین اسماعیلنژاد به عنوان کاپیتان جدید تیم ملی گفت: از زمانی که به اردو آمدیم، پیاتزا گفت کاپیتان تیم ملی را تغییر دهیم و رأیگیری انجام شد و امین اسماعیلنژاد انتخاب شد. به نظر من مشکلی در این موضوع وجود نداشت، چرا که تصمیم پیاتزا بود و ما هم به تصمیم ایشان احترام میگذاریم. در حال حاضر مرتضی شریفی هم کاپیتان دوم تیم ملی است.
خانزاده درباره شرایط خودش و تعداد بازیهایش در لیگ ملتها نیز گفت: هفته اول تازه داشتم آماده میشدم تا بتوانم به تیم ملی کمک کنم. در هفته دوم نمیدانم دلیلش چه بود، اما کمتر به من بازی رسید. در هفته سوم هم شرایط همینطور بود، در هفته سوم مصدومیتی پیش امد که خدا را شکر الان شرایط جسمانیام خیلی بهتر شد.
وی گفت: امیدوارم در مسابقات قهرمانی آسیا بهترین عملکرد را داشته باشیم و با تمام توان به میدان خواهیم رفت.
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