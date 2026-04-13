به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه شب ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و حملات غیرقانونی آن علیه لبنان و سایر کشورهای منطقه، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه کشورها برای مقابله با این روند و مواخذه و مجازات جنایتکاران تاکید کرد.

بقائی با اشاره به جایگاه رفیع مسجدالاقصی به‌عنوان قبله‌گاه نخستین مسلمانان، در بین امت اسلامی و مردم فلسطین، اقدام رژیم صهیونیستی در هتک حرمت مسجدالاقصی را در راستای سیاست این رژیم برای تغییر هویت اسلامی و تاریخی قدس شریف و تحریک احساسات مسلمانان جهان دانست و خواستار اقدام موثر سازمان همکاری اسلامی و کشورهای مسلمان برای خنثی کردن تحرکات رژیم آپارتاید اسرائیل علیه هویت اسلامی و تاریخی قدس شریف شد.