ترامپ: قصد عذرخواهی ندارم و به پاپ زنگ نمی زنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی به شبکه سی بی اس نیوز آمریکا گفت: هیچ برنامه‌ای برای تماس تلفنی با پاپ لئو ندارم.

در حالی که پاپ اعلام کرده بود که من نقش سیاسی ایفا نمی کنم، ترامپ وی را به دخالت در سیاست متهم کرد و مدعی شد: به نظرم، او [پاپ] نباید در سیاست دخالت کند.

این اظهارات پس از آن مطرح می شود که پاپ لئو چهاردهم روز دوشنبه در گفتگو با رویترز در واکنش به هجمه ترامپ علیه وی گفت: من با وجود این حملات لفظی ترامپ به محکوم کردن جنگ ادامه می دهم.

وی اضافه کرد: من نقش سیاسی ایفا نمی کنم و تمایلی هم ندارم وارد بحث و جدل با ترامپ شوم.

ترامپ روز یکشنبه در سخنانی توهین آمیز گفته بود که از پاپ متنفر است و برادرش لویی را خیلی بیشتر دوست دارد!

ترامپ همچنین از پاپ لئو چهاردهم به خاطر مواضعش در مورد سیاست آمریکا انتقاد کرد و گفت که نمی‌خواهد پاپ از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کند.

پاپ لئو چهاردهم روز یکشنبه با مردم لبنان ابراز همدردی کرد و گفت که وظیفه اخلاقی برای محافظت از آنها وجود دارد.

وی همچنین تهدیدات ترامپ علیه تمدن ایران را غیر قابل قبول دانسته بود.