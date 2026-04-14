۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

پاپ خطاب به ترامپ:  قلب مسیح(ع) با متکبران نیست

پاپ لئو چهاردهم در واکنش به توهین ترامپ گفت که قلب مسیح علیه السلام با بدسیرتان، مغروران و متکبران نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک‌های جهان در واکنش به اظهارات توهین‌آمیز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمرکیا گفت که قلب مسیح علیه السلام با مغروران، بدسیرتان و متکبران نیست.

پاپ پیش از این در واکنش به اظهارات ترامپ گفته بوده که هیچ هراسی از دولت او ندارد.

گفتنی است که ترامپ روز یکشنبه در سخنانی توهین‌آمیز گفته بود که از پاپ متنفر است و برادرش لویی را خیلی بیشتر دوست دارد!

ترامپ همچنین از پاپ لئو چهاردهم به خاطر مواضعش در مورد سیاست آمریکا انتقاد کرد و گفت که نمی‌خواهد پاپ از رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد کند.

رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه گذشته با مردم لبنان ابراز همدردی کرده و گفته بود که وظیفه اخلاقی برای محافظت از آنها وجود دارد.
وی همچنین تهدیدات ترامپ علیه تمدن ایران را غیر قابل قبول دانسته بود.

ترامپ امروز هم در ادامه توهین‌های خود به پاپ گفت که او نمی‌فهمد و نباید درباره جنگ صحبت کند.

    نظرات

    • ایرانی IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      عیسی مسیح پیامبرصلح دوستی بود وازکشتن وازار وگرسنگی دادن به مردم بیزاربود.اوغذای خودرابامستمندان شریک میشد.مثل پیامبرماحضرت محمدبودند.پیامبرماحضرت محمدهم چنین انسانی بودند.اووقتی مکه رافتح کردحتی یکنفرکشته نشدوازهمه ادیان مسلمان مسیحی یهودی رازیرپرچم اسلام جمع کرد.یهودیان خیلی پیامبرمارااذیت میکردند انهااقلیتی بودند که آواره وبی جاومکان بودندومسلمانان به آنها جاومکان دادند.درست مثل یهودیان صهیونیست اسراییل که آواره بودندوهرجامیرفتند انهارابیرون میکردندولی اعراب فلسطینی در سرزمین خود به انهاپناه دادند
    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      سلام و درود بر پاپ . سلام بر انسان های آزاده و حق طلب

