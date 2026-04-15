چند کلمه درباره بگومگوی «پاپ» و «ترامپ»

یادداشت مهمان- محمدکاظم انبارلویی: این روزها در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشدید تنشهای منطقهای، رویارویی لفظی بین پاپ لئوچهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به یکی از محورهای مهم بحث در فضای سیاسی و رسانهای تبدیل شده است. این تقابل، فراتر از یک مجادله شخصی، در بستری شکل گرفته که مسئله جنگ، عدالت و نحوه مواجهه با ملتهای مورد تهاجم، به پرسشی جدی در افکار عمومی جهان بدل شده است.
در چنین شرایطی، مواضع صریح و کمسابقه رهبران دینی، بهویژه در قبال این تجاوز، اهمیتی دوچندان پیدا میکند؛ چراکه این اظهارات میتواند مرز میان سکوت و مسئولیتپذیری اخلاقی را روشنتر سازد. از همین منظر، سخنان پاپ و واکنشها به آن، تنها یک خبر ساده نیست، بلکه سرآغاز بحثی گستردهتر درباره نسبت دین با قدرت، و جایگاه دفاع از مظلوم در برابر تجاوز و بیعدالتی است؛ موضوعی که در ادامه این نوشتار به آن پرداخته میشود.
۱- اظهارات شجاعانه پاپ لئو چهاردهم، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان علیه جنایات جنگی دونالد ترامپ قابلتحسین و ستایش است؛ او گفته است:
-قلب پیامبرِ مسیحیان با بدسیرتان و مغروران و متکبران نیست.
-جنگ، خشونت، بیعدالتی، و دروغ مورد حمایت خداوند نیست.
پاپ در حقیقت ترامپ را بدسیرت، مغرور، متکبر، جنگافروز، طرفدار خشونت، ظالم و دروغگو نامیده است.
ترامپ در پاسخ او گفته است که «پاپ نمیفهمد»!
ترامپ، پاپ را تهدید کرده و واکنش پاپ در برابر تهدیدهای ترامپ شجاعانه بود. پاپ گفته «من از تهدیدهای ترامپ نمیترسم. من باصدای بلند علیه جنگ صحبت میکنم و از اعلام پیام انجیل دوری نمیکنم.»
موضع پاپ در حقیقت یک نوع اعلام مواضع مسیحیان کاتولیک جهان، ایستادن در سمت درست تاریخ، در کنار کسانی است که مورد ظلم و ستم استکبار و استبداد جهانی قرار گرفتهاند.
موضع ترامپ او را در موقعیت یک «کافر» و یک «عقبمانده سیاسی» قرار داد. پاپ لئو ملیت آمریکایی دارد و این به حقانیت و مشروعیت مواضع او میافزاید.
خبر مهمتر از اظهارات پاپ، موضع صریح اسقف اعظم «تیموتی بروگلیو» رئیس اسقف خدمات نظامی آمریکا در واکنش به اظهارات وزیر جنگ آمریکا در استفاده از نام مسیح برای توصیه به جنگ است که در پاسخ به او گفته است که «توصیه به جنگ از سوی حضرت مسیح نادرست است، این جنگ ناعادلانه ناسازگار با تعالیم مسیح است.»
او در حقیقت فتوای نافرمانی سربازان آمریکایی از فرماندهان خود را صادر کرده است. او کسی است که بالاترین مقام کاتولیک نظامی است.
این نوع سخنگفتن در برابر سلطان جباری مثل ترامپ در تاریخ مسیحیت افتخارآمیز است.
مواضع شجاعانه پاپ و دیگر مقامات مسیحی مورداستقبالِ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مراجع و علمای برجسته کشورمان قرار گرفت.
۲- ما این ننگ را به کجا ببریم که «الازهر» در آغاز تجاوز کفار و مشرکین آمریکایی و صهیونیستی در حمله به یک کشور اسلامی سکوت کردند و شیخ الازهر در بیانیهای روز سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ دفاع مردم ایران در برابر حملات آمریکا و اسرائیل را محکوم کرده و ایران را به توقف فوری آنچه «تجاوزهای غیرموجه به کشورهای عربی و اسلامی» خوانده دعوت کرده بود.
الازهر اگر آیات قرانی جهاد با کفار و مشرکین و متجاوزین به حقوق انسانها و مظلومین و توصیههای پیامبر در دفاع از مظلوم و جهاد فیسبیلالله را قبول ندارد، حداقل بروند از پاپ بپرسند که این مطالبی که شجاعانه گفتی از کجای تورات و توصیههای حضرت مسیح (ع) بود که در کنار ملت مظلوم ایران قرار گرفتی؟
