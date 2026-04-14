ردپای جنگ رمضان در ویترین کتابفروشی «ترنجستان»

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که صداهای تهدید و جنگ از سوی قدرتهای زورگو دوباره بلند شده است، اهل فرهنگ و کتاب نیز همچون همیشه، با زبان اندیشه و قلم به میدان آمدهاند.
کتابفروشی «ترنجستان» با آراستن ویترین خود به پیامهای حکیمانه و دلیرانه از بزرگان ادب و ایمان، نشان داد که مردم این سرزمین، جنگ را دشمن انسانیت میدانند، اما در برابر تجاوز، اهل ایستادگیاند.
«ترنجستان» ثابت کرد که سنگر اهل فرهنگ، نه خاموش است و نه بیتفاوت؛ آنان با کتاب پاسخ هر تهدیدی را میدهند و نشان میدهند که ملتی که خواندن را بلد است، هرگز تسلیم نمیشود.
