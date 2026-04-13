به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «بی‌تاب آسمان» با محوریت جنگ رمضان و با تمرکز بر مخاطب نوجوان به‌تازگی در فضای رسانه‌ای منتشر شده است. این کتاب شامل ۳۳ اثر از نویسندگان ایرانی است که در قالب ۱۳ داستان و ۲۰ ناداستان گردآوری شده و تلاش دارد تصویری چندوجهی از جنگ تحمیلی سوم آمریکا و اسرائیل علیه ایران ارائه دهد. در فهرست کتاب، نام تمامی نویسندگان حاضر در کنار روایت‌های این مجموعه درج شده است.

«بی‌تاب آسمان» در ادامه مجموعه «با وطن» منتشر شده است. مجموعه‌ای که پیش‌تر جلد نخست آن با عنوان «با وطن؛ یادداشت‌های ۶۲ نویسنده ایرانی پیرامون جنگ رمضان» پیش از عید عرضه شده بود و با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد. این روند نشان‌دهنده توجه روزافزون به روایت‌های متنوع و شخصی از جنگ در قالب‌های ادبی و مستند است.

در این اثر، نویسندگان با بهره‌گیری از زبان داستانی و روایت‌های مستند، تلاش کرده‌اند تجربه‌ها، خاطرات و تحلیل‌های خود را به شکلی قابل‌درک برای نوجوانان بازآفرینی کنند. ترکیب داستان و ناداستان در این مجموعه، امکان مواجهه مخاطب با همزمانی تخیل و واقعیت را فراهم می‌کند و به درک عمیق‌تر از فضای جنگ رمضان کمک می‌کند.

هدف از انتشار «بی‌تاب آسمان» آشنایی نسل جوان با بخشی از تاریخ معاصر ایران و انتقال ارزش‌ها، تجربه‌ها و روایت‌های انسانی نهفته در دل جنگ است. این کتاب می‌کوشد با زبانی ساده و در عین حال تأثیرگذار، پلی میان نسل‌های مختلف ایجاد کرده و بستری برای گفت‌وگو و تأمل درباره گذشته فراهم آورد.

علاقه‌مندان برای مطالعه این کتاب می‌توانند فایل پی‌دی‌اف را از اینجا دانلود کنند.