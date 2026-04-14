رییس بهزیستی شهرستان بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش ملی «کنار مردم» با هدف حمایت روانی و اجتماعی از آسیب‌دیدگان بحران جنگ، توسط تیم اورژانس اجتماعی در شهرستان بیجار اجرا شد.

غلام ضا محمد میرزایی افزود: براین اساس، تیم تخصصی اورژانس اجتماعی بیجار با حضور در مناطق آسیب‌دیده از جنگ رمضان، ارائه خدمات حمایتی و مداخلات تخصصی را آغاز کرده است.

وی یادآور شد: این اقدام در چارچوب پویش «کنار مردم» و با هدف ارتقای سلامت روان، کاهش پیامدهای روحی ناشی از بحران و حمایت از افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده صورت می‌گیرد.

رییس بهزیستی شهرستان بیجار اذعان کرد: کارشناسان اورژانس اجتماعی در بازدیدهای میدانی، ضمن تبیین اهداف این پویش، به ارزیابی وضعیت روانی و اجتماعی شهروندان پرداخته و خدماتی از جمله مشاوره فردی و خانوادگی، مصاحبه تخصصی، مداخلات مددکاری و ارائه راهکارهای بازتوانی روانی را ارائه می‌دهند.

محمد میرزایی با تأکید بر اهمیت حضور به‌موقع تیم‌های تخصصی در شرایط بحرانی اظهار کرد: مداخلات روانی و اجتماعی در مراحل اولیه پس از بحران، نقش مؤثری در کاهش فشارهای روحی و پیشگیری از آسیب‌های ثانویه دارد.

وی افزود: تلاش ما بر این است با رویکردی مبتنی بر نیاز، شرایط بازگشت خانواده‌های آسیب‌دیده به ثبات روانی و اجتماعی فراهم شود.

وی ادامه داد: تیم اورژانس اجتماعی بیجار تا زمان پایدار شدن شرایط روانی خانواده‌ها و رفع نیازهای فوری آنان، به ارائه خدمات مستمر ادامه خواهد داد.