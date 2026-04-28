کارگروه مشاوران برای حمایت از خانواده شهدای انتظامی جنگ رمضان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباداله خدایاری،بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از تشکیل کارگروه تخصصی مشاوران و مددکاران اجتماعی به منظور ارزیابی و بازسازی روحی و روانی خانواده شهدای انتظامی جنگ رمضان خبر داد.

خدایاری با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای امریه فرماندهی انتظامی استان و با توجه به نقش اثرگذار مشاوران و مددکاران اجتماعی در شرایط جنگی، کارگروهی از مشاوران و مددکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی در انتظامی غرب استان تهران تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه با هدف ارزیابی و بازیابی روحیه و روان خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان شکل گرفته است. مشاوران و مددکاران این معاونت ضمن هماهنگی‌های لازم و برگزاری دیدار با خانواده‌ها، نسبت به ارزیابی وضعیت روحی و روانی آنان به منظور ارائه خدمات تخصصی اقدام کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی غرب استان تهران نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در این کارگروه را بسیار مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: این مشاوران با بهره‌گیری از روش‌های عملی و اجتماعی، برای حل مشکلات و حمایت‌های لازم از خانواده‌ها اقدام می‌کنند. آنان به سازگاری افراد با محیط و تغییر رفتار در زمان بحران توجه ویژه‌ای دارند و کمک‌های شایانی ارائه می‌نمایند.