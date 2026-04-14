به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تقدیر از حضور حماسی و تاریخساز میدانی مردم و تبیین افقهای راهبردی حرکت جاری و مستمر امت، بیانیه تحلیلی - راهبردی صادر کرد.
متن بیانیه تحلیلی - راهبردی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
و من یعظم شعائرالله فانها من تقوی القلوب.
تقوای جمعی ملت بزرگ در روزهای تاریخی اخیر و بعد از عروج قائد جلیل القدر تجلی جدیدی یافت و حرکت تاریخی ملت ایران بر محور ارادههای الهی و مجاهدتهای رهبر شهید و آموزه های معنوی و قرآنی او شکل تازه ای یافت. آنگاه که پروردگار متعال اراده فرماید تا درسهایی بزرگ را در آینهای از وفاداری، آگاهی و عظمت به بشریت بنمایاند، ملتی را مبعوث میکند و امتی را برمیگزیند تا حامل این پیام و تجلی اراده الهی در گذار تاریخی و در جلوی چشم جهانیان باشند. حضور اعجاز گونه مردم در اقصی نقاط و در خیابان ها و میادین سراسرکشور در بزرگداشت آرمانهای انقلاب و بیعت با رهبر انقلاب و حضور آنها در مراسم عاشورایی درچهلمین روز وداع با اسوهی مجاهدت، تقوا و رهبری دینی، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی حسینی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه)، یکی از آن نقاط عطف تاریخی و «نمایشگاه عینی حیات و اراده ملت» و «پارادایمشکنی در معادلات اجتماعی ـ سیاسی» منطقه و جهان است. این حضورهای مستمر و مقاوم، پاسخی عمیقاً آگاهانه، خودجوش و تعیینکننده به رخداد عظیمی بود که دشمنان امت اسلام، آن را نقطه آغاز انفصال ملت از نظام و ارزشهایش تصور میکردند اما مردم مسیر نورانی امام شهید خود را برگزیدند. برونداد و خروجی این رخداد و نتیجه این رویداد، معادلهای کاملاً آگاهانه و حیرتآفرین و پرمعنا بود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با تحلیل ابعاد راهبردی این رخداد کمنظیر، ضمن تقدیر از این ملت بزرگ و سترگ، وجوه مختلف این حماسه را تبیین و افقهای پیشروی آن را ترسیم مینماید.
حضور میلیونی و سیلآسای مردم در میادین و کوی برزن شهرها، مساجد، بقاع متبرکه، مصلّیهای سراسر کشور و کوچکترین و دورافتادهترین روستاها، «پدیده کیفی چندلایه» و «تکوین یک الگوی نوین اجتماعی» در سپهر ایران اسلامی است. این حضور، در حقیقت، بیعت و همعهدی مجددی با رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّ ظله العالی) و تجدید میثاقی عمیق با آرمانهای امام راحل کبیر و قائد شهید بود که قدرت وحدت ملی و انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس را به نمایش گذاشت.
در بعد عاطفی – اعتقادی این حضور، تجلی پیوند ناگسستنی امت با «ولایت» به عنوان ستون خیمه نظام اسلامی است. مردم آگاهانه برای نهاد ولایت فقیه و نماد استمرار انقلاب اسلامی، استقامت در برابر استکبار و تجسم حکمت و تدبیر دینی، هم سوگواری کردند و هم حماسه آفریدند. این نشان داد که رابطه امت و رهبری و وفاداری نسلها، فراتر از ارتباط سیاسی متعارف است و شاهد «پیوند ایمانی و عاطفی ریشهدار در عمق جانها» هستیم.
این تجمعات عظیم در بعد سیاسی – هویتی، «اعلام موجودیت تمدنی» و «اعلامیه سیاسیِ پُرطنین» به تمامی محاسبهگران منطقهای و جهانی با پیامی واضح بود که ملت ایران، با هویت اسلامی ـ انقلابی خود، چنان در هم تنیده شدهاند که فقدان بزرگترین نمادهایشان، نه تنها آنان را منفصل نمیسازد، که همبستگی، هوشیاری و عزم آنان را برای حفظ دستاوردها مضاعف مینماید. این حرکت، قدرت ملی ایرانیان و تابآوری بینظیر آنان را به رخ جهانیان کشید و در عمل، توطئههای دشمنان و اذناب داخلی آنان برای ضربه زدن به انسجام نظام مقدس جمهوری اسلامی را خنثی و بیاثر ساخت. این حضور، «مرزهای هویتی ملت» را برای همیشه تاریخ با بازیگران داخلی و خارجی مجدداً ترسیم کرد.
در بعد اجتماعی - روانشناختی آنچه در خیابانها و میدانها رخ داد، «فرآیند خودسازماندهی اجتماعی» و خلق سرمایه اجتماعی بینظیر بود. نظم، خلوص، احساس مسئولیت متقابل و انضباطی که در غیاب دستورالعملهای اجرایی متعارف بروکراتیک مشاهده شد، حاکی از وجود «سرمایه اجتماعی عظیم و انباشته» در متن جامعه است. این سرمایه، متکی بر اعتماد عمومی، احساس تعلق جمعی و اشتراک در سرنوشت مشترک است که در طول سالهای متمادی انقلاب و دفاع مقدس شکل گرفته و اینک در آزمونی سخت، خود را نمایانده است. حفظ و صیانت از این وحدت و انسجام مقدس، به عنوان سرمایه راهبردی نظام، وظیفهای همگانی است که نباید به دست فراموشی سپرده شود.
این حضور عظیم، «میدانداری» هدفمند و استراتژیک بود که فواید و دستاوردهای متعددی را برای نظام و امت به ارمغان آورد. از جمله این فواید میتوان به حمایت بیچون و چرای مردم از رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح به عنوان خط مقدم دفاع مقدس در برابر تمامی تجاوزات اشاره کرد. این حمایت، پشتوانهای معنوی و عملی برای مدافعان حریم امنیت ملی است.
بایسته اصلی پس از این میدانداری تاریخی، حفظ و تقویت این دستاوردها و تبدیل آن به نیروی محرکهای پایدار در تمام عرصههاست.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدّ ظله العالی)، با بینشی ژرف و آیندهنگر و با مفهومسازی راهبردی، در ادامه تاکید رهبر شهید بر مفهوم «بعثت مردم» تأکید فرمودند. این تعبیر، کلید تحلیلی برای فهم عمق این رخداد است.
«بعثت مردم» به این معناست که جامعه به سطحی از «خودآگاهی جمعی» و «اراده معطوف به هدف» دست یافته که با آگاهی استراتژیک و درکی عمیق از اهمیت تاریخی لحظه، نقش خود در حفظ نظام و
تداوم راه شهدا و رهبر شهید، حاضر شدند و با عاملیت موثر و نقشآفرینی فعال خود را سوژه و بازیگر اصلی این صحنه و موفقیت کل این حرکت ملی دانستند و این حضور، خود به «گفتمان مقاومت» قدرتمند تبدیل شد که بر محور وحدت، استقامت، هوشیاری و ادامه مسیر شهیدان میچرخد و در مقابل گفتمانهای انفعال، تسلیم و اختلافافکنی دشمن ایستاده است.
جامعه ایران به مرحلهای رسیده است که «اراده جمعی» آن، به مهمترین عامل پیشبرنده معادلات در عرصههای داخلی و خارجی تبدیل شده است. این «مردمِ برانگیختهشده»، بزرگترین پشتوانه نظام و اصلیترین سد در برابر توطئههای دشمنان هستند.
حضور عظیم و «بعثت مردم»، «آغاز» فصلی نوین در مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی است و این مسیر باید تا پایان جنگ تحمیلی «استمرار» و «تداوم» یابد. میدان امروز، میدان «جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی» در ابعاد تمامعیار اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و امنیتی است. دشمن، با شکست در محاسبه خود مبنی بر ایجاد گسست پس از فقدان رهبر شهید، اکنون تمام قوای خود را برای ایجاد خستگی، یأس، تفرقه و فشار معیشتی متمرکز کرده است. تداوم حضور آگاهانه در تمامی عرصههای حساس ملی، از پای صندوقهای رأی تا عرصههای تولید علم و فناوری و افزایش هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن که میکوشد با ابزارهای روانی و رسانهای، وحدت ایجادشده را تخریب کند و مسئولیتپذیری هرچه بیشتر در عرصه «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و کمک به رفع مشکلات معیشتی با روحیه جهادی و تعاون و مواسات و همچنین حفظ آمادگی همهجانبه برای دفاع از حریم امنیت ملی و تمامیت ارضی در مقابل هرگونه تهدید، «تنها راه رسیدن به پیروزی نهایی» در جنگ تحمیلی جاری است. پیروزیای که به لطف خدا و با استمرار این اراده جمعی، قطعی و حتمی است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با درک عمیق از ارزش استراتژیک «وحدت ملی» ایجادشده و «سرمایه اجتماعی عظیم» شکلگرفته در سایه این حضور کمنظیر، هشداری دلسوزانه به تمامی جریانها، نهادها و شخصیتهای داخلی دارد که این وحدت و این سرمایه، «میراث مشترک کل نظام و ملت» و «گرانبهاترین دستاورد این برهه حساس» است. این دستاورد، حاصل خون شهدا، مجاهدت و اخلاص رهبر شهید و ایثارگریهای چهل و شش ساله ملت است و هرگونه تلاش برای تبدیل این دستاورد ملی به ابزاری برای مقاصد جناحی، تسویهحسابهای گروهی یا تشدید دو قطبیسازی در جامعه، خیانت به خون شهیدان و انحراف از مسیر اصلی انقلاب است.
نظام جمهوری اسلامی در تراز حکمرانی آرمانی خویش، نیازمند «همگرایی» و «انسجام» در بالاترین سطح است. فضای پس از این حضور تاریخی، باید به فضایی برای «رقابت سازنده در خدمترسانی»، «همافزایی در حل مشکلات کشور» و «تعامل بر محور منافع ملی و ارزشهای اساسی نظام» تبدیل گردد. وسوسه استفاده کوتاهمدت از این فضای وحدت برای پیشبرد منافع جناحی، «اعتماد عمومی» را که بزرگترین پشتوانه نظام است، مخدوش میسازد. دشمن اصلی، در بیرون مرزها منتظر است تا از هر شکاف و اختلاف نابخردانهای بهرهبرداری کند. بنابراین، از تمامی نهادهای حاکمیتی، جریانهای فکری ـ سیاسی و اصحاب رسانه و فرهنگ میخواهیم که «حفظ این سرمایه عظیم» را بر هرگونه منافع جزئی و گروهی مقدم بشمارند و با زبان، قلم و عمل خویش، به تقویت این همدلی و همگرایی تاریخی بپردازند.
حضور حماسی و تاریخساز ملت ایران از دهم رمضان تاکنون به ویژه در چهلمین روز شهادت قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی، «نمایش قدرت نرم» بیبدیل و «تأیید الهی» بر صحت مسیر انقلاب اسلامی است. این رویداد، ثابت کرد که جامعه ایران به بلوغ سیاسی ـ اجتماعی کمنظیری دست یافته است و «اراده ملی» در آن، به اصلیترین عامل ثبات و پویایی تبدیل شده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، یک بار دیگر از این ملت بزرگ، این رزمندگان هوشیار عرصههای فرهنگی و اجتماعی، و این امت وفادار به آرمانهای امام راحل و شهدا، عمیقا و عریقا و صمیمانه تقدیر نموده و اطمینان دارد که تحت رهبری حکیمانه حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدّ ظله العالی)، این مسیر نورانی با قدرت و حکمت بیشتری ادامه خواهد یافت.
و السّلام علی عبادالله الصّالحین
