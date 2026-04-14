برای زیارت نیابتی امام جعفر صادق (ع) ثبت نام کنید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (علیهالسلام)، حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام از آغاز ثبتنام برای زیارت نیابتی ایشان به نمایندگی از تمامی علاقهمندان خبر داد.
واحد فناوری اطلاعات و شبکهها وابسته به بخش رسانه آستان مقدس عباسی اعلام کرد: اعمال این زیارت، روز سهشنبه از جوار مضجع مطهر آن حضرت در بقیع واقع در مدینه منوره انجام خواهد شد.
این خدمت، بخشی از مجموعه خدماتی است که بخش رسانه به زائران گرامی ارائه میدهد.
بر اساس این گزارش، مراسم زیارت نیابتی امام جعفر صادق (علیهالسلام) شامل اعمالی همچون قرائت زیارت مخصوص، اقامه دو رکعت نماز به نیت برآورده شدن حوائج و تسهیل امور خواهد بود. این اعمال عبادی توسط گروهی از مؤمنان ساکن شهر رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله) بهصورت افتخاری انجام میشود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام در این طرح به اینجا مراجعه کنند.
