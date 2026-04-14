نقش نیروی انسانی در ارائه خدمات سلامت در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، شاهرخ رامزی، با اشاره به فرا رسیدن ۲۵ فروردین‌ روز ملی منابع انسانی، عنوان داشت: در سالی که نظام سلامت با فشارهای مضاعف، پیچیدگی‌های ناشی از بحران‌ها و تهدیدهای بیرونی مواجه است، نقش منابع انسانی در مدیریت نیروی کار، حفظ انگیزه کارکنان و پشتیبانی از صف مقدم سلامت، بیش از پیش اهمیت یافته است.

متن پیام مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت

فرا رسیدن روز ملی منابع انسانی در سالی که نظام سلامت کشور با شرایط دشوار، فشارهای مضاعف و پیچیدگی‌های ناشی از بحران‌ها و تهدیدهای بیرونی مواجه است، معنایی عمیق‌تر و مسئولیتی خطیرتر برای ما رقم می‌زند.

در چنین روزگاری، نقش شما در ساماندهی نیروی انسانی، مدیریت منابع محدود، حفظ انگیزه و توان روحی کارکنان، و پشتیبانی مداوم از صف مقدم سلامت بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.

این روز فرصتی ارزشمند است تا از فداکاری‌ها، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و همراهی صمیمانه شما قدردانی کنیم؛ شما که با نگاه انسانی، تعهد حرفه‌ای و ایستادگی مسئولانه، ستون‌های پایداری نظام سلامت را در این شرایط سخت استوار نگه داشته‌اید.

بدین‌وسیله، فرا رسیدن ۲۵ فروردین‌، روز ملی منابع انسانی را خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض نموده و مراتب سپاس خود را از تلاش‌های بی‌وقفه‌تان اعلام می‌دارم. بی‌تردید استمرار ارائه خدمات سلامت به مردم، نتیجه همت والای انسان‌هایی است که با وجود همه دشواری‌ها، رسالت خود را متوقف نکرده‌اند.

از خداوند متعال برای شما و خانواده‌های گرامی‌تان سلامتی، آرامش و توفیق روزافزون مسئلت دارم و امید دارم همواره با انسجام، امید و اتکا به سرمایه‌های انسانی ارزشمند، مسیر پیش‌رو را با قدرت و سربلندی طی کنیم.