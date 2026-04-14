نخست وزیر مالزی: مسلمانان باید بر یادگیری هوش مصنوعی تمرکز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی در مراسم افتتاح مسابقات ملی قرائت و حفظ قرآن ۱۴۴۷ هجری قمری/ ۲۰۲۶ میلادی در کوالا نرسو بر اهمیت پایبندی بر ارزش‌های قرآنی و اسلامی در عصر هوش مصنوعی تاکید کرد.

انور ابراهیم از مسلمانان این کشور خواست تا مهارت خود را در فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی(AI) تقویت کنند، بدون اینکه ارزش‌های سنتی و آموزه‌های قرآن را نادیده بگیرند.

نخست وزیر مالزی تاکید کرد که کسب دانش‌های جدید، برای مواجهه با چالش‌های جهانی فعلی ضروری است اما مسلمانان باید بر اصول مذهبی خود استوار بمانند.

وی در مورد درگیری‌ها در غزه، جنوب لبنان و حملات به ایران گفت این رویدادها باید به عنوان درس‌های مهمی در مورد نیاز به آمادگی در زمینه دانش و فناوری تلقی شوند.

وی افزود: دهه‌ها خشونت رژیم صهیونیستی اسرائیل نشان می‌دهد که بدون ایمان قوی، شخصیت و قابلیت‌های فناوری، مسلمانان همچنان با عقب‌ماندگی مواجه خواهند بود. در گذشته، حملات اسرائیل و متحدش، ایالات متحده تقریباً غیرقابل مقابله بود. اکنون با استقامت و اراده، همراه با پیشرفت‌های فناوری، شاهد ظهور قدرت جدیدی هستیم.

مسابقات قرآن سراسری مالزی MTHQK ۲۰۲۶، با حضور ۱۰۸ شرکت‌کننده شامل ۱۴ قاری مرد و ۱۴ قاری زن و ۸۰ شرکت‌کننده در بخش حفظ، در طول شش روز از امروز تا ۱۸ آوریل برگزار می‌شود.