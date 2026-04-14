به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی بعدازظهر سه‌شنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در مراسم گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی با تسلیت این مناسبت، به تبیین جایگاه علمی و سیاسی امام صادق (ع) در صیانت از معارف اسلامی پرداخت.

وی اظهار داشت: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهدایی است که با اخلاص و ایثار، مسیر عزت و پیشرفت را برای نظام اسلامی هموار کردند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به تأکید قرآن کریم بر یادآوری ایام‌الله افزود: یاد شهدا مصداق روشن «وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ» است و زنده نگه داشتن نام و راه آنان، وظیفه‌ای همگانی است.

وی ادامه داد: امروز در مراسم شهدای وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی گرد هم آمده‌ایم تا ضمن مرور رشادت‌ها و ایثارگری‌های آنان، به خانواده‌های شهدا اعلام کنیم که این مجاهدت‌ها در مسیر اعتلای نظام اسلامی اثرگذار بوده است.

حسینی مازندرانی حضور پرشور مردم در آیین‌های تشییع و بزرگداشت شهدا را نشانه ارادت جامعه به فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا دانست.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی در این حوزه تصریح کرد: باید با هم‌افزایی و مشارکت عمومی، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم‌های گرامیداشت شهدا فراهم شود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران در پایان با اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تقویت توان ملی، راهبرد اصلی در مواجهه با تهدیدات دشمنان است و کشور با اقتدار از منافع و امنیت ملی خود دفاع خواهد کرد.

این مراسم با حضور مسئولان، کارکنان و خانواده‌های معظم شهدا در فضایی معنوی برگزار شد.