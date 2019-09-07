نهضت عاشورا جریان هدایتگر وبصیرت افزا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندران ظهر شنبه در مراسمی به مناسبت ایام سوگواری سید و سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و سی وسومین سالگشت بسیجی شهید سرهنگ حبیب الله صمدی فرمانده مالک اشتر اظهار داشت: در تاریخ بشریت هیچ پدیده‌ای همچون حادثه کربلا افکار عمومی را به خود معطوف نکرده و ماندگار نمانده است.

وی با بیان اینکه نهضت عاشورا یک جریان هدایتگر و بصیرت افزاست که نباید اجازه دهیم به انحراف کشیده شود زیرا واقعه عاشورا دارای پیام‌های بسیار عمیقی برای بشریت است گفت: در هر انقلابی مانند نهضت عاشورا و انقلاب اسلامی ایران استمرار و پایبندی به اصول و نگهداری ارزش‌های آن انقلاب کار بسیار بزرگی است که نیاز به ایثار و فداکاری زیادی دارد.

وی تصریح کرد: باید با تقویت قوه ایمان و تقوا، باورهای دینی خود را خالص نگه داریم و از امکانات موجود در جهت ترویج فرهنگ نهضت عاشورا و جلوگیری از آسیب‌ها و هجمه نرم دشمن بهره ببریم.

رئیس عقیدتی سیاسی اطلاعات و پلیس امنیت نیروی انتظامی استان مازندران در بخش دیگری با اشاره به نقش ارزنده شهدا در پیروزی و اقتدار انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: شهدای ما سرمایه‌های ارزشمند و نماد اقتدار و ایثار و مجاهدان فی سبیل الله هستند که با فداکاری خود به انقلاب اسلامی ایران و مردم عزت و عظمت بخشیدند و فرهنگ غنی شهادت و ایثار را در جامعه اسلامی گسترش دادند.

وی افزود: خانواده شهدا مایه سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند که با استقامت خود و صبر و شکیبایی ادامه دهنده فرهنگ ایثار و شهادت هستند و خدمت به خانواده‌های شهدا برای ما افتخاری بزرگ است.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی شهادت را بالاترین درجه ایثار و محبوب ترین مقام نزد خداوند برشمرد و ابراز کرد: شهادت نه تنها برای کسانی که توفیق آن را می‌یابند رستگاری بزرگ محسوب می‌شود بلکه در بعد اجتماعی آن باعث حفظ و بقای موجودیت نظام اسلامی و ارزش‌های دینی می‌شود.

رئیس عقیدتی سیاسی اطلاعات وپلیس امنیت نیروی انتظامی استان مازندران خون پاک شهدا را ارمغان آور عزت، اقتدار و صلابت ایران اسلامی عنوان و شهدا و خانواده آنها را انتخاب شوندگان از طرف خداوند متعال خواند.