محمودی: مکتب امام صادق(ع) هزاران فقیه و مفسر تربیت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت یاد شهدای طلبه و روحانی دشت ورامین با حضور جمعی از روحانیون، مداحان اهل بیت (ع)، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم در منطقه دشت ورامین برگزار شد.

در این مراسم، سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: مکتب آن حضرت، هزاران شاگرد برجسته در حوزه‌های مختلف دینی تربیت کرده است. بسیاری از فقها، محدثان و مفسران بزرگ تاریخ اسلام، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، پرورش‌یافته این مکتب نورانی هستند.

محمودی افزود: آثار علمی این عالمان بزرگ همچنان در مراکز دینی و آموزشی جریان دارد و روحانیون امروز نیز خود را در امتداد مسیر معنوی مکتب امام صادق (ع) می‌دانند.

در ادامه این یادواره، سعید زمانی و علی وطنی از مداحان اهل بیت (ع) به مدیحه‌سرایی در وصف امام صادق (ع) و گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و شهدای طلبه دشت ورامین پرداختند.

گفتنی است این یادواره سال‌ها به همت آیت‌الله محمودی برگزار می‌شد و امسال نیز فرزندان این روحانی انقلابی، برگزاری آن را ادامه دادند.