به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) و یاد سید الشهداء انقلاب حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، بیست و سومین یادواره شهدای روحانی شهرستان شاهرود برگزار می شود.

این مراسم روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۳۰ با سخنرانی حجت‌الاسلام اسلامی‌فر از جمله علمای مشهد مقدس و نوای مداحان اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

ستاد برگزاری یادواره شهدای روحانی شاهرود مکان این رویداد معنوی را به مانند سال‌های قبل حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود اعلام کرده و از عموم مردم شهید پرور شهرستان دعوت کرده تا در این مراسم معنوی به مانند سال های قبل شرکت داشته باشند.

گفتنی است شهرستان شاهرود بیش از یک هزار و ۷۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.