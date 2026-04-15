تاریخ برگزاری آزمون زبان msrt اردیبهشت ماه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی تاریخ برگزاری آزمون زبان msrt که قرار بود اردیبهشت ماه برگزار شود به اول خرداد ماه (۱۴۰۵/۰۳/۰۱) تغییر یافته و تاریخ ثبت نام تا ۱۶ اردیبهشت تمدید شد.

به گزارش مهر، پیش از این اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج اعلام کرده بود، اولین دوره آزمون زبان msrt در سال ۱۴۰۵، چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام در اولین دوره آزمون زبان msrt برای سال ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۱۶، روز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

گفتنی است؛ حوزه‌های برگزاری در تقویم آزمون درج خواهد شد.