  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

اعلام زمان برگزاری اولین دوره آزمون msrt در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ طبق اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، اولین دوره آزمون زبان msrt در سال ۱۴۰۵، چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام در اولین دوره آزمون زبان msrt برای سال ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۶، روز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

گفتنی است؛ حوزه‌های برگزاری در تقویم آزمون درج خواهد شد.

کد خبر 6755487
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها