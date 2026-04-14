کشف ۱۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در قائم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش تبار گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات اطلاعاتی از انبار مقدار زیادی سوخت قاچاق در یک شرکت تولیدی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از تحقیق بیشتر و اطمینان از موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضایی در بازدید از این شرکت ۱۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در یک مخزن بزرگ را کشف کردند

سرهنگ داداش تبار گفت: در بررسی ماموران مشخص شد متهم به طور غیرمجاز اقدام به انبار سوخت قاچاق نیز کرده است که در این زمینه متصدی مربوطه با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان افزود: قاچاق یا استفاده غیرمجاز از منابع سوختی توسط افراد سودجو در کنار وارد آوردن ضربه‌های اقتصادی به کشور، باعث به وجود آمدن مشکلاتی در حوزه سوخت رسانی به ناوگان حمل و نقل شخصی و عمومی نیز می‌شود از این رو پلیس با جدیت با متخلفان این حوزه برخورد می‌کند.