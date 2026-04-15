کشف ۳ میلیاردی سیگارهای خارجی قاچاق در نور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش تبار گفت: برابر پایش فضای مجازی یک فروشگاه در شهرستان نور اقدام به تبلیغ و فروش سیگار خارجی می کرد که بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: تیم پلیس امنیت اقتصادی اعزامی در قرارگاه غرب استان مازندران و نماینده پلیس اقتصادی در شهرستان نور، فروشگاه مورد نظر را مورد بررسی قرار دادند که در نتیجه انواع سیگار خارجی قاچاق، خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به اینکه ارزش ریالی اقلام مکشوفه بالغ بر۳ میلیارد ریال می باشد، اظهار داشت: پرونده در این خصوص تشکیل و یک متهم به تعزیرات حکومتی شهرستان نور معرفی شد.

سرهنگ داداش تبار در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات پلیس در خصوص جلوگیری از ورود قاچاق و برخورد جدی با مجرمان این حوزه به صورت مستمر ادامه دارد.