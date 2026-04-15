به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که کشور ایران با دشمن همیشگی خود دست و پنجه نرم می‌کند، روایت‌هایی از دل میدان به گوش می‌رسد که بیش از هر تحلیل و خبری، گویای واقعیت صحنه است؛ واقعیتی از جنس ایستادگی، تعهد و استمرار خدمت.

در پی حملات اخیر و هدف قرار گرفتن برخی کلانتری‌ها با هدف برهم‌زدن نظم عمومی و ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، نه حجم تخریب‌ها، بلکه تداوم بی‌وقفه مأموریت پلیس است. برخلاف تصور طراحان این اقدامات، هیچ‌یک از مراکز انتظامی به معنای واقعی تعطیل نشده‌اند؛ حتی در شرایطی که برخی ساختمان‌ها به‌طور کامل تخریب شده و امکان استقرار در آن‌ها وجود ندارد، مأموران پلیس با استقرار در مقابل همان خرابه‌ها و ایجاد میزهای خدمت موقت، ارائه خدمات به شهروندان را متوقف نکرده‌اند.

این صحنه‌ها، تصویری عینی از یک اصل مهم در ساختار انتظامی کشور است: «امنیت، تعطیل‌بردار نیست.»

در همین راستا، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور تأکید می‌کند: در مقطعی که سرزمین ایران با چالش‌های امنیتی و پیامدهای ناشی از جنگ مواجه است، نیروهای مسلح و به‌ویژه فراجا با ایستادگی مثال‌زدنی در خط مقدم تأمین نظم و امنیت عمومی حضور دارند.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی مراکز خدماتی و همچنین شهادت جمعی از نیروهای پلیس در جریان «جنگ رمضان»، تصریح می‌کند که این حوادث نه‌تنها خللی در عزم پلیس ایجاد نکرده، بلکه اراده‌ای پولادین‌تر برای ادامه مسیر شکل داده است.

به گفته سخنگوی فراجا، پلیس جمهوری اسلامی ایران حتی در شرایطی که زیرساخت‌های فنی و امکانات لجستیکی تحت تأثیر بحران قرار گرفته‌اند، با تکیه بر توان انسانی متخصص، استفاده از تجهیزات جایگزین و سیار، و به‌کارگیری رویکردهای هوشمندانه در مدیریت بحران، مأموریت‌های خود را با صلابت ادامه می‌دهد.

این استمرار تنها به حضور میدانی محدود نمی‌شود؛ از کشف پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی گرفته تا مقابله با باندهای سازمان‌یافته مواد مخدر، شناسایی و دستگیری مجرمان حرفه‌ای و شبکه‌های برهم‌زننده نظم عمومی، سارقان و حتی تحویل ۳۹۴ مورد از اموال مکشوفه از ابتدای جنگ رمضان به صاحبانشان، هیچ‌یک از وظایف حیاتی پلیس متوقف نشده است.

منتظرالمهدی با تأکید بر رویکرد تحلیلی عملیاتی پلیس در شرایط بحران، خاطرنشان کرد: «اصل ابتکار عمل» در دستور کار قرار دارد و نیروهای انتظامی به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش‌اند تا امنیت را در تار و پود جامعه تثبیت کنند.

به گفته وی، این تلاش صرفاً انجام یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی و تعهد عمیق نسبت به امنیت شهروندان است.

در این میان، همراهی و همدلی مردم نیز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم پایداری امنیت مورد تأکید قرار گرفته است، آنچه امروز در سطح جامعه جریان دارد، فراتر از یک خبر یا گزارش است؛ روایتی است از نهادی که حتی در میان آوار، خدمت را زمین نگذاشته و نشان داده است که امنیت، مفهومی وابسته به ساختمان و تجهیزات نیست، بلکه ریشه در اراده و تعهد انسان‌هایی دارد که آن را پاسداری می‌کنند.

پلیس ایران، در عمل ثابت کرده است: تعطیلی در قاموس امنیت، معنایی ندارد.