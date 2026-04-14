به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین «علی ملانوری»، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: در طول جنگ رمضان ۱۸۹ نفر از اعضای رسمی کانون های فرهنگی هنری مساجد از سراسر کشور به مقام رفیع شهادت نائل آمدند، در این شرایط حضور در میدان و وحدت کلمه باید وصفِ اخلاقی همه ما باشد.

وی افزود: تا پیش از وقوع جنگ این رویکرد مطرح بود که فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی به سمت تخصص‌محور شدن پیش برود و برای مثال در عرصه کتاب و کتابخوانی، هنر و رسانه تعریف شود اما اکنون اولویت نخست ما حضور در میدان است چراکه هرگز در یک جنگِ وجودی نبوده‌ایم و این جنگ هم برای ما و هم برای اسرائیل یک جنگ وجودی است و انشاالله که در این جنگ؛ وجود اسرائیل از بین برود اما تحقق آن در گرو حضور ما در میدان است.

ملانوری ادامه داد: قائد شهید امت بزرگترین حامی ایران بود و در چندسال اخیر تمرکز مضاعفی بر ایران و ایرانی داشتند؛ ایشان فرمودند که اگر کسی نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارد؛ اگر کسی مرا قبول ندارد به خاطر کشور و به خاطر مردم در انتخابات شرکت کند.

وی گفت: اکنون مردم به مسئولان پیوستند و زمان آن است که این رویکرد در وجود مسئولان نیز بیش از هر زمان دیگری اتفاق بیفتد؛ شاید بین مسئولان و مردم به اقتضا زمان؛ نوعی روابط بروکراتیک ایجاد شده باشد اما در این شرایط باید این بعثت برای همه ما رخ دهد و خیابان‌ها در این میان تعیین‌کننده اصلی کار هستند.