به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «علی ملانوری» در جلسه شورای اداری ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ضمن گرامیداشت یاد قائد شهید امت و هم‌میهنانی که در طول جنگ رمضان به مقام رفیع شهادت رسیدند؛ اظهار کرد: برای امر شهادت باید تسلیت را با تبریک همراه کنیم چراکه هیچ خیری بالاتر از آن متصور نبوده و اساسا شهادت فیضی نیست که فقط خود شهید را در بگیرد بلکه در وهله اول شهید را مستغرق در نعمات خود می‌کند و بعد خانواده و امت اسلام بلکه همه بشریت را برخوردار می‌کند.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: خون شهدای عزیز ما در پیشگاه الهی ذخیره برای خود این دلاوران و البته خانواده‌هایشان است؛ اینکه امام راحل فرمود: «بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود»؛ صرفا یک سخن حماسی نبود که ایشان در التهاب سیاسی و اجتماعی موجود در دهه اول انقلاب بیان کنند بلکه یک سخن مبنایی بر پایه این مولفه بود که خون شهید دیگران را بصیر و بیدار می‌کند.

حجت‌الاسلام ملانوری در ادامه یاد و خاطره شهدای سپاه، ارتش و دلاورانی را که از خانواده بزرگ کانون‌های مساجد کشور به شهادت رسیدند گرامیداشت و تصریح کرد: در این ایام برادر دو تن از همکاران از استان‌های چهارمحال و بختیاری و هرمزگان و از سوی دیگر برادر یکی از همکاران تهران به همراه خانواده (همسر و دو فرزندش) به فیض عظیم شهادت نائل آمدند؛ خانواده شادکامی که خانواده‌ای اهل قرآن، هنر و مسجد بودند که از خداوند خواستاریم که روح این بزرگواران را با شهدای کربلا محشور فرماید؛ امید به نصرت و ظفر الهی بر اساس مبنای دینی و الهی قطعی است و این حق مردم ایران است و چنین نیز خواهد شد.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از اهتمام ستادهای استانی در طول جنگ رمضان اظهار کرد: فعالیت‌های این ایام در چند دسته بندی شد؛ نخست بحث تولید محتوا در گستره‌های فرهنگی، هنری، ادبی و رسانه‌ای و بازنشر این تولیدات؛ نگاه ما این است که با نقطه‌زنی بتوانیم پویایی سیستم و دستگاه خود را شناسایی کنیم؛ این اصطلاح رهبر شهید بود.

وی گفت: فعالیت های رمضان در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در سه سر فصل دسته بندی می شود که شامل تولید محتوا، رسانه و تبلیغ و مشارکت در حضور حماسی مردم در میدان و خیابان است.

حجت‌الاسلام ملانوری افزود: در این راستا از زمان شهادت قائد شهید امت اقدامات مختلفی صورت پذیرفته است که از جمله آنها می توان به پویش بیعت مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور (به نیابت از اعضای کانون‌ها) با رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله «سید مجتبی حسینی خامنه‌ای) اشاره کرد که تاکنون یک میلیون و دویست هزار نفر شامل ۱۲ هزار کانون در این پویش شرکت کردند که آمار قابل توجهی بوده و همچنان نیز پویش ادامه دارد.

وی تصریح کرد: نکته دیگر نوسازی و ساماندهی تشکیلات ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور است که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و ادامه دارد؛ همچنین راه‌اندازی اپلیکیشن بچه‌های مساجد از دیگر فعالیت‌هایی که در دست اقدام قرار گرفته است؛ همچنین نوسازی و توسعه شبکه کانون های فرهنگی و هنری مساجد نیز از مهم ترین اولویت ما در سال پیش روست.

حجت‌الاسلام ملانوری با اشاره به خبرگزاری شبستان به عنوان رسانه رسمی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: در سال پیش‌رو انعکاس فعالیت‌های مساجد و کانون‌ها در این رسانه بیش از پیش مشهود خواهد بود به ویژه که محوریت رسانه قرارگاه ملی مسجد با خبرگزاری شبستان است؛ در این راستا گسترش فعالیت‌های مجازی این رسانه در سطح کانال‌های مختلف پیام‌رسان‌های داخلی مورد توجه خواهد بود.

وی در ادامه به مرکز ارتباطات مردمی مساجد اشاره کرد و گفت: این سامانه از زمان شروع جنگ تاکنون همواره در دسترس است و اهل مسجد و اعضای کانون های فرهنگی هنری می توانند با شماره ۸۹۴۰_۰۲۱ نسبت به طرح فعالیت‌های خود در این ایام و البته مشکلات مسجد با این مرکز تماس بگیرند.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در پایان اظهار کرد: فعالیت در حوزه مسجد تعطیل‌بردار نیست و بچه‌های مسجد اکنون بیش از هر زمان باید در میدان جهاد تبیین حضور داشته باشیم.

گفتنی است: در ادامه این جلسه مدیران ستادهای استانی به ارایه گزارشی از فعالیت‌های استان ها طی جنگ رمضان پرداختند.