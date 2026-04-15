تردد در محورهای مازندران روان است

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی راههای استان اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی مازندران از جمله چالوس، هراز، سوادکوه، کیاسر و محور کناره به صورت دوطرفه و روان در جریان است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد حجم تردد در این محورها در سطح عادی قرار دارد و هیچگونه ترافیک سنگین یا گره ترافیکی گزارش نشده است.
صادقی با بیان اینکه شرایط جوی نیز در اغلب محورهای استان پایدار است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در راههای مازندران مشاهده نشده و تمامی مسیرها باز است.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بخورد.
