یکطرفه شدن جاده چالوس

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که از ساعت ۱۰ صبح امروز، مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال به دستور پلیس راه برای تخلیه بار ترافیکی مسدود میشود.
وی افزود: با توجه به حجم بالای تردد در این محورها، تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه امکانپذیر است.
صادقی همچنین به وضعیت ترافیکی سایر محورهای استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ترافیک در محور آباد میانک مجلاد به صورت نیمه سنگین تا سنگین و تردد در مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس روان در جریان است.
وی اضافه کرد: ترافیک در محور هراز نیز در مسیر برگشت به سمت شمال به صورت نیمه سنگین تا سنگین مشاهده شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین از وضعیت عادی و روان تردد در محورهای کیاسر خبر داد و تأکید کرد که تردد در این محورها به صورت دوطرفه ادامه دارد.
صادقی گفت: در حال حاضر هیچگونه مداخله جوی خاصی در مسیرهای تردد استان مشاهده نشده است و وضعیت جوی پایدار است.
وی در پایان به رانندگان توصیه کرد که با توجه به تغییرات ترافیکی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی سفر خود را تضمین کنند.
