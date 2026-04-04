۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۹

یکطرفه شدن جاده چالوس

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از مسدود شدن مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۰ صبح به منظور تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که از ساعت ۱۰ صبح امروز، مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال به دستور پلیس راه برای تخلیه بار ترافیکی مسدود می‌شود.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تردد در این محورها، تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه امکان‌پذیر است.

صادقی همچنین به وضعیت ترافیکی سایر محورهای استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ترافیک در محور آباد میانک مجلاد به صورت نیمه سنگین تا سنگین و تردد در مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس روان در جریان است.

وی اضافه کرد: ترافیک در محور هراز نیز در مسیر برگشت به سمت شمال به صورت نیمه سنگین تا سنگین مشاهده شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین از وضعیت عادی و روان تردد در محورهای کیاسر خبر داد و تأکید کرد که تردد در این محورها به صورت دوطرفه ادامه دارد.

صادقی گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در مسیرهای تردد استان مشاهده نشده است و وضعیت جوی پایدار است.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد که با توجه به تغییرات ترافیکی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی سفر خود را تضمین کنند.

کد مطلب 6790954

