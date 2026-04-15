دعوت بوکسور کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید اردوی آمادهسازی تیم ملی بوکس رده سنی بزرگسالان کشور از ۲۴ فروردینماه به میزبانی استان تهران و در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شده و تا ششم اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام فدراسیون بوکس، نمایندهای از استان کردستان نیز در این مرحله از اردو حضور خواهد داشت.
در همین راستا، «مهیا صمدپور» بوکسور عنواندار و مستعد کردستانی با تشخیص کمیته فنی و کادر مربیگری تیم ملی به این اردو دعوت شده است تا در کنار سایر ملیپوشان تمرینات خود را پیگیری کند.
گفتنی است، ملیپوشان بوکس بزرگسالان کشورمان خود را برای حضور در رقابتهای پیشرو از جمله مسابقات قهرمانی آسیا و جهان آماده میکنند.
نظر شما