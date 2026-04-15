۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۴

دعوت بوکسور کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان

سنندج- بوکسور شایسته کردستانی با دعوت فدراسیون بوکس و نظر کادر فنی تیم ملی، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان کشور که در تهران در حال برگزاری است، فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوکس رده سنی بزرگسالان کشور از ۲۴ فروردین‌ماه به میزبانی استان تهران و در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شده و تا ششم اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام فدراسیون بوکس، نماینده‌ای از استان کردستان نیز در این مرحله از اردو حضور خواهد داشت.

در همین راستا، «مهیا صمدپور» بوکسور عنوان‌دار و مستعد کردستانی با تشخیص کمیته فنی و کادر مربیگری تیم ملی به این اردو دعوت شده است تا در کنار سایر ملی‌پوشان تمرینات خود را پیگیری کند.

گفتنی است، ملی‌پوشان بوکس بزرگسالان کشورمان خود را برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو از جمله مسابقات قهرمانی آسیا و جهان آماده می‌کنند.

