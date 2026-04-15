پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهارکرد: در مناطق دریایی به ویژه خلیج فارس، سواحل، جزایر و برخی نقاط دور از ساحل، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا حدود۲۰۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی گفت: بروز گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا و کاهش موقتی دید افقی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان بیان کرد: شرایط ناپایدار دریایی تا پایان روز جمعه ادامه دارد و شرایط برای رفت و آمدهای دریایی ایمن نیست.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: در این مدت شناورهای سبک و صیادی از رفت و آمد به ویژه در خلیج فارس خودداری کنند.

وی افزود: تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی استان صورت گیرد و از رفت و آمد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: دما نیز نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دارد.