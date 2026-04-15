۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

کاهش شدت بارش‌ها در گلستان؛ بازگشت پایداری و افزایش دما از پنجشنبه

کاهش شدت بارش‌ها در گلستان؛ بازگشت پایداری و افزایش دما از پنجشنبه

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از کاهش تدریجی فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: از پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، با حاکمیت جوی پایدار، روند افزایش دما را در استان خواهیم داشت.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: امروز از شدت فعالیت سامانه بارشی در استان کاسته می‌شود و بارش‌ها به‌صورت پراکنده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از پنجشنبه تا روز یکشنبه با عبور کامل این سامانه، شرایط جوی استان غالباً پایدار خواهد شد، هرچند در برخی ساعات، به‌ویژه فردا شب، افزایش ابر و وزش باد دور از انتظار نیست.

معقولی با اشاره به روند دمایی اظهار کرد: طی روزهای آینده دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت و در اوایل هفته آینده، گلستان روزهایی نسبتاً گرم را تجربه می‌کند.

