ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی اظهار کرد: امروز از شدت فعالیت سامانه بارشی در استان کاسته میشود و بارشها بهصورت پراکنده ادامه خواهد داشت.
وی افزود: از پنجشنبه تا روز یکشنبه با عبور کامل این سامانه، شرایط جوی استان غالباً پایدار خواهد شد، هرچند در برخی ساعات، بهویژه فردا شب، افزایش ابر و وزش باد دور از انتظار نیست.
معقولی با اشاره به روند دمایی اظهار کرد: طی روزهای آینده دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت و در اوایل هفته آینده، گلستان روزهایی نسبتاً گرم را تجربه میکند.
نظر شما