خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان ایلام با تنوع اقلیمی، اراضی مستعد، ظرفیت بالای تولید محصولات باغی و مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای در حال اجرا، در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های مهم توسعه باغبانی در غرب کشور تبدیل شده است.

طرح‌های دیم‌کاری در اراضی شیب‌دار، ایجاد باغات در کنگیر ایوان، توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر، توزیع گسترده نهال‌های مثمر و حضور مستمر کارشناسان در عرصه‌ها، بخشی از حرکت گسترده این استان در مسیر تقویت اقتصاد باغی و ایجاد اشتغال پایدار به شمار می‌رود.

بررسی میدانی پروژه‌ها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد طرح‌هایی همچون توسعه ۵۰۰ هکتاری باغات استان، تکمیل سایت باغبانی ۲۰۰ هکتاری کنگیر، اجرای باغات دیم در جوزانوند و توزیع هزاران اصله نهال بادام، انجیر و انگور، نقشی تعیین‌کننده در افزایش تاب‌آوری اقتصادی و ارتقای سطح بهره‌وری روستاییان ایفا کرده است.

پویایی طرح‌های باغبانی در ایلام از سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد که ظرفیت‌های این بخش نه تنها در حال شکوفایی است بلکه از منظر اشتغال، درآمد روستایی، حفظ منابع طبیعی و تثبیت جمعیت نیز اهمیت راهبردی دارد.

در جریان بازدیدهای میدانی اخیر، پروژه‌های فعال در شهرستان‌های ایلام، ایوان، چوار، سیروان، چرداول و دهلران مورد ارزیابی قرار گرفته و عملیات تهیه، حمل، توزیع و غرس نهال‌ها با وجود تعطیلات رسمی و شرایط ویژه منطقه‌ای، بدون وقفه پیش رفته است.

طبق گزارش‌های مدیریت باغبانی استان، طرح توسعه ۵۰۰ هکتاری باغات شامل ۱۲۰ هکتار انجیر دیم رقم سبز استهبان، ۱۳۰ هکتار بادام دیم، ۵۰ هکتار انگور دیم و ۲۰۰ هکتار انگور آبی است که زمینه اشتغال مستقیم حدود ۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند. همچنین اجرای شبانه‌روزی پروژه ۲۰۰ هکتاری باغات کنگیر در شهرستان ایوان، این منطقه را به یکی از قطب‌های مهم تولید انگور استان تبدیل خواهد کرد.

به موازات این طرح‌ها، جهاد کشاورزی شهرستان ایلام نیز پروژه‌های توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار را با هدف کاهش فرسایش خاک، استفاده از رواناب‌ها، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز دنبال می‌کند.

طبق گزارش‌ها، تنها در منطقه جوزانوند ۷.۴ هکتار از اراضی شیب‌دار آماده کشت شده و ۱۸.۵ هکتار دیگر نیز مکان‌یابی شده است.

حرکت جهاد کشاورزی ایلام به سوی توسعه باغات در استان ایلام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش کشاورزی یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد استان ایلام به شمار می‌رود و امروز حدود ۲۵ درصد اشتغال استان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه شکل گرفته است. وجود بیش از ۵۲ هزار بهره‌بردار در حوزه‌های زراعت، باغبانی، دامپروری و شیلات نشان می‌دهد ایلام ظرفیت کم‌نظیری در تولید محصولات متنوع دارد.

حشمت عزیزان افزود: از مجموع مساحت استان، حدود پنج هزار و ۸۰۰ هکتار به باغات اختصاص یافته و طرح‌های توسعه‌ای اخیر، از جمله طرح ۵۰۰ هکتاری باغات و پروژه ۲۰۰ هکتاری کنگیر، این سطح زیرکشت را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.

وی ادامه داد: توزیع رایگان نهال‌ها، چاله‌کنی کامل و نظارت مستمر کارشناسان، بخشی از سیاست‌های حمایتی ما برای تقویت بنیه تولید در روستاهاست.

عزیزان با اشاره به شرایط دشوار اما ادامه‌دار طرح‌ها گفت: حتی در روزهای تعطیل و با وجود شرایط ویژه منطقه‌ای، همکاران باغبانی استان با تلاش جهادی در نهالستان‌ها، مزراع و نقاط مختلف پای کار هستند. ما این اراده را داریم که پروژه‌های تعریف‌شده بدون وقفه اجرا شوند و نتیجه آن در افزایش درآمد کشاورزان و تثبیت جمعیت روستایی نمایان خواهد شد.

پیگیری ایجاد سایت های باغبانی در مناطق مختلف استان ایلام

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان ایلام با برخورداری از اراضی حاصلخیز، تنوع اقلیمی، نیروی انسانی متخصص و طرح‌های بزرگ توسعه باغات، در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از استان‌های پیشرو در اقتصاد باغی کشور قرار گرفته است.

فریدون همتی اضافه کرد: اجرای پروژه‌هایی همچون توسعه ۵۰۰ هکتاری باغات، طرح ۲۰۰ هکتاری کنگیر، باغات دیم شیب‌دار و توزیع گسترده نهال‌های مثمر، نه تنها موجب افزایش تولید و اشتغال می‌شود بلکه نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی، تثبیت خاک و تقویت اقتصاد روستایی دارد.

وی عنوان کرد: توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و رفع موانع تولید از اولویت‌های اصلی ماست. در بازدید اخیر از پروژه‌های چوار، مسائل مربوط به جاده بین مزارع، بازسازی سایت باغبانی بانویزه و توسعه طرح‌های آبزی‌پروری و باغبانی بررسی شد تا در سطح ملی پیگیری و برای آنها اعتبارات لازم تخصیص یابد.

وی گفت: ظرفیت‌های باغبانی استان ایلام به‌ویژه در مناطق کنگیر ایوان، چوار و ایلام بسیار قابل توجه است و تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند به تحولی اقتصادی در منطقه منجر شود. ما در مجلس از تمام ابزارهای قانونی برای تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت بنیه تولیدی استفاده خواهیم کرد.

همتی همچنین تأکید کرد: در حوزه باغبانی، هر اقدامی که منجر به اشتغال پایدار، افزایش تولید، کاهش مهاجرت و تثبیت جمعیت روستایی شود باید حمایت شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه سازمان جهاد کشاورزی استان با تلاش میدانی و مستمر، طرح‌های مهمی را فعال کرده که نیازمند همراهی ملی و استانی برای رسیدن به نتیجه نهایی است.

پایش میدانی مداوم توسط کارشناسان، حمایت مستمر مدیریت جهاد کشاورزی استان و پیگیری مطالبات در سطح ملی توسط نمایندگان، چشم‌اندازی روشن را برای آینده باغبانی استان ترسیم کرده است؛ آینده‌ای که در آن باغات جدید، توسعه پایدار و رونق اقتصاد سبز، جایگاه ایلام را در نقشه کشاورزی کشور بیش از پیش پررنگ خواهد کرد.