آغاز عملیات سنتی «باغ اسپار» در ملایر با هدف ارتقای کیفیت انگور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زنگنه ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فصل کار در باغهای انگور اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن بهار و پس از بارندگیهای فصلی، باغداران اقدام به خاکبرداری در اطراف بوتهها و ردیفهای باغ میکنند؛ کاری که در اصطلاح محلی به آن «باغ اسپار» گفته میشود و از دیرباز یکی از مراحل مهم نگهداری باغ در ملایر بوده است.
وی افزود: این روش علاوه بر استحکام ساختار خاک، نقش مؤثری در کنترل علفهای هرز، توسعه ریشه و جذب بهتر آب و عناصر غذایی دارد و در نهایت منجر به افزایش کیفیت و کمیت محصول میشود.
مدیر جهاد کشاورزی ملایر در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در کنار روشهای سنتی گفت: اجرای باغهای انگور به صورت داربستی یا در قالب طرح «فراز» هزینههای خاکورزی و «باغ اسپار» را تا حد زیادی کاهش میدهد ودر این روش، انجام عملیات باغ اسپار سادهتر، سریعتر و با صرف هزینه کمتر انجام میشود.
زنگنه با بیان اینکه سطح زیر کشت باغهای انگور شهرستان ملایر حدود ۱۳ هزار هکتار است و سالانه بیش از ۲۷۰ هزار تن انگور از این باغها برداشت میشود، ادامه داد: در فصل باغ اسپار، زمینه اشتغال برای بیش از ۱۸ هزار نفر از شهروندان و روستاییان شهرستان فراهم میشود که نقش مهمی در پویایی اقتصادی منطقه دارد.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار اجرای برنامههای مراقبتی و تغذیهای در کنار باغ اسپار، از مهمترین عوامل پایداری تولید انگور باکیفیت در این شهرستان است.
نظر شما