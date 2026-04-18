پایش ۵۴۶ هزار هکتار از مزارع گندم و جو همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا هوشیار ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی استان تاکنون بیش از ۵۴۶ هزار هکتار از مزارع گندم و جو را مورد پایش و رصد قرار داده است.

وی افزود: در مجموع ۴۱۱ هزار هکتار از اراضی زیرکشت گندم و ۱۳۵ هزار هکتار از مزارع جو از سوی کارشناسان گیاه‌پزشکی استان پایش شده است و وضعیت تراکم سن گندم به‌طور روزانه گزارش‌گیری می‌شود.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به اینکه عملیات میدانی کنترل آفت سن گندم از دهم فروردین‌ماه آغاز شده است، گفت: تاکنون سه هزار و ۲۶۹ هکتار از مزارع گندم و یک‌هزار و ۹۸۰ هکتار از اراضی جو علیه سن مادر سمپاشی شده است.

وی افزود: با گرم شدن هوا و افزایش فعالیت آفت، ضرورت دارد کشاورزان برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی، توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را به‌صورت دقیق اجرا کنند.

هوشیار با بیان اینکه عملیات رصد روزانه شبکه مراقبت همچنان ادامه دارد، ادامه داد: کشاورزان در صورت مشاهده تراکم آفت یا نیاز به سمپاشی، حتماً طبق نظر و راهنمایی کارشناسان اقدام کنند تا از افت عملکرد و کاهش کیفیت محصول جلوگیری شود.