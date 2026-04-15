خراسان جنوبی پیشتاز صدور مجوزهای معدنی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا صبح چهارشنبه در شورای معادن استان با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوزهای معدنی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹۶ فقره پروانه اکتشاف در استان صادر شده که این میزان، خراسان جنوبی را در رتبه نخست کشور قرار داده است.

وی با بیان اینکه در حوزه گواهی کشف نیز عملکرد قابل توجهی ثبت شده است، افزود: در مجموع ۳۱۷ فقره گواهی کشف در کشور صادر شده که سهم خراسان جنوبی ۳۴ فقره بوده و در این بخش نیز رتبه اول به استان اختصاص دارد.

مدیرکل صمت خراسان جنوبی ادامه داد: در زمینه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز از مجموع ۴۳۰ فقره صادر شده در کشور، ۴۰ فقره مربوط به خراسان جنوبی است که در این شاخص، استان در کنار یزد در جایگاه مشترک قرار دارد.

وی با اشاره به ثبت محدوده‌های معدنی و مجوزهای برداشت در استان تصریح کرد: روند فعالیت‌های معدنی در خراسان جنوبی شتاب گرفته و خروجی سامانه کاداستر نیز گویای پیشتازی استان در این حوزه است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی همچنین به موضوع وصول حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: وزارت صمت برای سال ۱۴۰۴ رقم ۱۱۰ میلیارد تومان را به عنوان تکلیف استان تعیین کرده بود، اما با تلاش‌های انجام شده، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.

پارسا ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسی و دیوان محاسبات در این زمینه افزود: همراهی این نهادها در اجرای تقسیط حقوق دولتی، نقش مهمی در تحقق این میزان وصولی داشته است.

مدیرکل صمت خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته در حوزه وصول حقوق دولتی کاستی‌هایی وجود داشته و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، این روند بهبود یابد.

وی در پایان با اشاره به برخی مطالبات متقاضیان بخش معدن، گفت: درخواست‌های فعالان این حوزه در شورای معادن مطرح و در چارچوب قوانین مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.