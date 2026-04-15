به گزارش خبرگزاری مهر، ثبتنام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ، بهمدت پنج روز در سامانه «کات» آغاز شد.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمهشده و دارای مجوز فعالیت میتوانند ثبتنام کنند. مبلغ تسهیلات برای هر کارگر ۴۴۰ میلیون ریال است و بازپرداخت در ۲ تا ۴ قسط طی شش ماه انجام میشود.
نرخ سود پایه ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش مییابد. ثبتنام صرفاً از طریق سامانه kat.mefa.ir به مدت پنج روز انجام میشود و پرداخت تسهیلات حداکثر ۲۴ ساعت پس از تکمیل و تأیید مدارک صورت میگیرد.
