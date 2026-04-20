به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌ نام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده از جنگ که از روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به مدت پنج روز در سامانه «کات» آغاز شده بود، تا پایان روز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده تا متقاضیان فرصت بیشتری برای تکمیل مدارک داشته باشند.

بنگاه‌های اقتصادی دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌شده که مجوز فعالیت معتبر دارند و در رسته‌ها و مناطق آسیب‌دیده از جنگ دچار خسارت شده‌اند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. مبلغ تسهیلات به ازای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان برای تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال است. مدت بازپرداخت شش ماه در ۲ تا ۴ قسط بوده و نرخ سود پایه آن ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

ثبت‌نام صرفاً به صورت آنلاین از طریق سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir امکان‌پذیر است.

این طرح با هدف صیانت از اشتغال و تقویت تاب‌آوری واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده اجرا می‌شود.