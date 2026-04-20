علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات طرح جدید حمایت از اشتغال در استان، اظهار کرد: در راستای حمایت از حفظ اشتغال و کمک به پرداخت حقوق و بیمه کارکنان بنگاه‌های آسیب‌دیده، ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه‌مدت ویژه حفظ اشتغال در سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir فعال شده است.

وی هدف از پرداخت این تسهیلات را کمک به تداوم فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از کاهش اشتغال عنوان کرد و افزود: به ازای هر شاغل فعلی (مطابق فهرست بیمه بهمن‌ماه ۱۴۰۴) برای هر ماه، مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. بازپرداخت تسهیلات نیز مطابق مقررات بانکی و با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار انجام می‌شود.

نوروزی در ادامه به تشریح شرایط و الزامات دریافت این تسهیلات پرداخت و تصریح کرد: بنگاه متقاضی باید دارای کارکنان بیمه‌شده فعال با حداقل ۲ و حداکثر ۵۰ نفر باشد. مبنای محاسبه تعداد کارکنان نیز فهرست بیمه بهمن یا اسفند ۱۴۰۴ ثبت‌شده در سامانه تأمین اجتماعی است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی گیلان با تأکید بر لزوم حفظ اشتغال در بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، اضافه کرد: بنگاه متقاضی موظف است حداقل ۸۰ درصد سطح اشتغال موجود را در دوره تعهد حفظ کند. همچنین ارائه مستندات مربوط به آسیب‌دیدگی بنگاه الزامی بوده و ثبت‌نام و ارائه مدارک صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق سامانه «کات» انجام می‌شود.

نوروزی در خصوص مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام نیز گفت: اطلاعات هویتی بنگاه و شناسه ملی، روزنامه رسمی (صاحبان امضا) و مدارک هویتی ایشان، آخرین دو فهرست بیمه ثبت‌شده تأمین اجتماعی (شامل بهمن ۱۴۰۴)، مجوز فعالیت از درگاه ملی مجوزها و مستندات مربوط به آسیب‌دیدگی بنگاه از جمله مدارک لازم است.

وی خاطرنشان کرد: رسته فعالیت‌های دارای اولویت جهت اخذ تسهیلات متعاقباً اعلام خواهد شد و متقاضیان باید توجه داشته باشند که این تسهیلات تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ پرداخت می‌شود.